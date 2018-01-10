الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4200 رأس من الإبل واردة من السودان

الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4200 رأس من الإبل واردة من السودانالأربعاء، 10 يناير 2018 10:59 ص
ابل
أسوان - صلاح المسن
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استقبل الحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، جنوب أسوان، شحنة جديدة من الإبل الحية القادمة من السودان، عبر منفذ أرقين البرى، على الحدود الجنوبية ، حيث استقبل الحجر البيطرى نحو 4200 رأس من الإبل وتم حجرها بالحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، لاستكمال إجراءات الإفراج البيطرى.
وتم سحب عينات من شحنة الجمال الواردة، وتم إرسالها للمعامل ، للتأكد من خلو الشحنة من الأمراض، والتأكد من تطابقها مع الاشتراطات البيطرية والحجرية المصرية قبل السماح بالإفراج عن الشحنة وتسليمها للوكلاء، تمهيدا لدخولها اللأسواق وطرحها بعد ذلك في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم.
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