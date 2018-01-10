الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4200 رأس من الإبل واردة من السودان





أسوان - صلاح المسن

استقبل الحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، جنوب أسوان، شحنة جديدة من الإبل الحية القادمة من السودان، عبر منفذ أرقين البرى، على الحدود الجنوبية ، حيث استقبل الحجر البيطرى نحو 4200 رأس من الإبل وتم حجرها بالحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، لاستكمال إجراءات الإفراج البيطرى.