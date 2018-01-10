video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 01:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4200 رأس من الإبل واردة من السودان

الأربعاء، 10 يناير 2018 10:59 ص
الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4200 رأس من الإبل واردة من السودان ابل


أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

استقبل الحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، جنوب أسوان، شحنة جديدة من الإبل الحية القادمة من  السودان، عبر منفذ أرقين البرى، على الحدود الجنوبية ، حيث استقبل الحجر البيطرى نحو 4200 رأس من الإبل وتم حجرها بالحجر البيطري بمدينة أبو سمبل، لاستكمال إجراءات الإفراج البيطرى.
 
 
وتم سحب عينات من شحنة الجمال الواردة، وتم إرسالها للمعامل ، للتأكد من خلو  الشحنة من الأمراض، والتأكد من تطابقها مع الاشتراطات البيطرية والحجرية المصرية قبل السماح بالإفراج عن الشحنة وتسليمها للوكلاء، تمهيدا لدخولها اللأسواق وطرحها بعد ذلك في كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق  بمختلف محافظات الجمهورية لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحصين 65051 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ابو سمبل

الحجر البيطرى



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة