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التعليم: مد فترة الاشتراك بمسابقة "مهنة فى صورة" حتى منتصف فبراير

الأربعاء، 10 يناير 2018 08:04 م
التعليم: مد فترة الاشتراك بمسابقة "مهنة فى صورة" حتى منتصف فبراير د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب - محمود طه حسين
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أعلن أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مد فترة الاشتراك بمسابقة التصوير الفوتوغرافى "مهنة فى صورة"، حتى 15 فبراير 2018، والتى تم إطلاقها 1 ديسمبر 2017  لطلاب التعليم الفنى والمهنى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الموهوبين من طلاب التعليم الفنى فى مجال التصوير للتقدم والاشتراك بالمسابقة، وذلك استجابة لطلبات المديريات والطلاب فى مد فترة الاشتراك لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة خلال إجازة نصف العام.

وقالت حبيبة عز معاون الوزير للأمانة الفنية والتعليم الفنى، إنه بلغ عدد الطلاب المشاركين بالمسابقة حتى الآن 10 آلاف طالب، وأنه بناء على التقارير التى تم استلامها من مديرى التعليم الفنى بالمديريات التعليمية المختلفة ومقترحاتهم قد تقرر مد فترة الاشتراك بالمسابقة

وأوضحت حبيبة عز أن الاحتفالية الخاصة بتكريم الطلبة الفائزين، وكل من مدير التعليم الفنى والإدارة والمدرسة الأكثر مشاركة ونشاطا بالمسابقة، من المقرر إقامتها بالأول من مارس فى ساقية الصاوى، حيث يتم التجهيز لها من الآن، كما أنه من المقرر استضافة الطلاب الفائزين بالراديو وإعداد عرض خاص بهم يقدم على مسرح الساقية.

كما أشادت حبيبة عز بمجهودات مديرى التعليم الفنى بكافة المديريات التعليمية من أجل نشر المسابقة وتيسير اشتراك الطلاب، حيث اتضح ذلك من خلال الأعداد المشاركة بالمسابقة، والتقارير التى توضح ما بذلوه.

جدير بالذكر أن المسابقة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وساقية الصاوى ومؤسسة مصر الخير، وهى مسابقة تقوم على تصوير مهنة تتعلق بالتعليم الفنى وإرسالها على الرابط المخصص للاشتراك www.teduegypt.com، للفوز بتابلت لأول خمس طلاب فائزين وعضوية مجانية بساقية الصاوى لـ100 طالب فائز.

يأتى ذلك فى ضوء الإيمان الشديد من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الأنشطة التربوية هى أداة إيجابية ليعبر بها الطالب عن نفسه ورؤيته وما يدور حوله بالواقع، وهى أيضا وسيلة لتغيير الواقع للأفضل، لذا ومن هذا المنطلق تم الإعلان عن المسابقة.


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التربية والتعليم

مسابقة الصور

التصوير

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