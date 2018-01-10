"التعليم" توضح قائمة موضوعات السياحة بالمناهج بعد مطالبات بتخصيص مادة لها

ينشر "اليوم السابع" قائمة وأمثلة للموضوعات التى تضمنتها المناهج فى جميع المراحل التعليمية وتتحدث عن السياحة وتوعية الطلاب بها، وذلك بعد أن طالبت عدة جهات منها البرلمان، بضرورة تخصيص مادة فى المناهج للحديث عن السياحة باعتبارها قضية أمن قومى.

وشهدت الفترة الماضية مطالبة بعض الأشخاص والهيئات بضرورة إضافة وتخصيص مادة فى المناهج الدراسية عن السياحة باعتبارها قضية أمن قومى، ووضعها من جانب متخصصين فى السياحة، الأمر الذى أكدت وزارة التربية والتعليم صعوبة تخصيص مادة لما يمثله من ضغط على الطلاب فى المناهج.

وبررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المناهج تحتوى على مبادئ عامة عن السياحة وكافة القضايا المعاصرة لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب.