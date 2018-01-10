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التحالف: جماعة الحوثى تدرب عناصرها على استهداف حركة الملاحة

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:01 م
التحالف: جماعة الحوثى تدرب عناصرها على استهداف حركة الملاحة العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى


كتب أحمد عبد الرحمن
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قال العقيد تركى المالكى المتحدث باسم التحالف العربى، إن جماعة الحوثى تدرب عناصرها على استهداف حركة الملاحة، مضيفاً أن ميناء الحديدة أصبح نقطة انطلاق لعمليات تهدد الملاحة البحرية.

وأشار المتحدث باسم التحالف العربى خلال مؤتمر صحفى، إلى أن التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات عبر المنافذ البحرية اليمنية، مشيراً إلى أن منافذ اليمن مفتوحة أمام الدول المانحة والمنظمات لإرسال المساعدات

وأوضح أن حركة دخول شحن الإغاثة وسفن الوقود إلى ميناء الحديدة مستمرة، مشيراً إلى أن معاناة الشعب اليمني تسبب فيها الانقلاب على الحكومة الشرعية.

ولفت العقيد تركى المالكى، إلى أن هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب فى اليمن لدعم ميليشيات الحوثى.

 


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التحالف العربى

جماعه الحوثى

اليمن



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