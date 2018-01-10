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البيت الأبيض: ترامب منفتح على الحوار بين واشنطن وبيونج يانج

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:12 م
البيت الأبيض: ترامب منفتح على الحوار بين واشنطن وبيونج يانج دونالد ترامب الرئيس الأمريكى


واشنطن (أ ف ب)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه منفتح بشروط على اجراء مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال محادثة هاتفية مع رئيس كوريا الجنوبية، وفق ما اعلن البيت الأبيض فى بيان الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان حول المحادثة مع الرئيس مون جاي-ان ان "الرئيس ترامب قال انه منفتح على اجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى الوقت المناسب وفى الظروف الملائمة".


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