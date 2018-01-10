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الأربعاء، 10 يناير 2018 10:49 م
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"البيئة" تنظم حملة نظافة تحت شعار البحر الأحمر خالى من البلاستيك.. صور

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:56 م
"البيئة" تنظم حملة نظافة تحت شعار البحر الأحمر خالى من البلاستيك.. صور حملة البحر الأحمر خالية من البلاستيك


كتبت - أسماء نصار
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نظم قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة من خلال محمية وادى الجمال وبالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى حملة نظافة، اليوم، الأربعاء، تحت شعار البحر الأحمر خالى من البلاستيك عام 2018.

 

وأوضحت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى أن الحملة شارك فيها  عدد من المنشآت السياحية بمحافظة البحر الاحمر متمثله فى فندقين ومركزين للغطس بالإضافة إلى الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بقرية أبو غصون وعدد من منظمات المجتمع المدنى.

 

وأكدت يسرية حامد أنه من المقرر أن يتم تنظيم حملات للنظافه بشكل شهرى مما يحقق فكرة الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المحميات بالبحر الأحمر والمجتمع المحلى كنموذج للتعاون فى حماية الموارد الطبيعية .

 

 
حملة البحر الأحمر خالية من البلاستيك (1)
حملة البحر الأحمر خالية من البلاستيك 

حملة البحر الأحمر خالية من البلاستيك (2)
جانب من حملة البحر الأحمر خالية من البلاستيك

حملة البحر الأحمر خالية من البلاستيك (3)
حملة البحر الأحمر خالية من البلاستيك 

 


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