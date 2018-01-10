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البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الإسكندرية لأسود الكربون" بقيمة 61.9 مليون دولار

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:00 م
البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "الإسكندرية لأسود الكربون" بقيمة 61.9 مليون دولار البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة الإسكندرية لأسود الكربون لعدد 445 ألف سهم بقيمة 61.9 مليون دولار خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة عنابة لاستصلاح الأراضى لعدد 10 آلاف سهم بقيمة 2.6 مليون جنيه.
 
ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة، نحو 62 مليون دولار بكمية تداول 1.2 مليون سهم، لعدد 19 شركة.
 
ووفقًا لموقعها الإلكترونى، تأسست «الإسكندرية لأسود الكربون» عام 1993، وتنتج المادة الخام المستخدمة فى صناعة إطارات السيارات، والمنسوجات، والأحبار، والراتنجات المستخدمة فى الطلاء، عبر 5 خطوط بمنطقة العامرية، بطاقة 285 ألف طن سنوياً، ويبلغ رأسمالها 100 مليون دولار، وتعمل بنظام المناطق الحرة، وبلغ اخر تقييم لاستثماراتها فى 2015 نحو 317 مليون دولار.
 
 

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