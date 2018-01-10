video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البابا يدعو مشردين وفقراء ومهاجرين فى روما لقضاء يوم فى سيرك

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:20 م
البابا يدعو مشردين وفقراء ومهاجرين فى روما لقضاء يوم فى سيرك البابا فرنسيس


مدينة الفاتيكان (رويترز)
إضافة تعليق

دعا البابا فرنسيس عددا من فقراء روما ومشرديها ولاجئيها لقضاء يوم فى سيرك، وذلك فى أحدث بادرة منه تجاه الأشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع.

 

وقال الفاتيكان اليوم الأربعاء إن مكتب البابا المعنى بالإنفاق والأنشطة الخيرية المحلية رتب حضور 2100 شخص عرضا فى سيرك ميدرانو على مشارف روما.

 

وحجز الفاتيكان التذاكر للعرض الذى يقام بعد ظهر غد الخميس للفقراء والمشردين ومجموعة من السجناء وأطفال الأسر المحتاجة والمتطوعين ومقدمى الرعاية.

 

وقال الفاتيكان إن عيادة طبية متنقلة ستكون موجودة خارج خيمة السيرك غدا لعلاج المشكلات الصحية المعتادة للزوار.

 

وكان البابا أنشأ فى السنوات القليلة الماضية أماكن قرب الفاتيكان للمشردين من أجل الاستحمام وتصفيف الشعر والحلاقة. كما أتاح لهم القيام بجولة خاصة فى كنيسة سيستين واستضاف فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى نحو سبعة آلاف منهم لتناول الطعام فى الفاتيكان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا فرنسيس يدعو الأوروبيين لقبول اندماج المهاجرين باختلاف أديانهم

البابا

مشردين

فقراء

مهاجرين

روما

سيرك



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة