البابا يدعو مشردين وفقراء ومهاجرين فى روما لقضاء يوم فى سيرك





مدينة الفاتيكان (رويترز)

دعا البابا فرنسيس عددا من فقراء روما ومشرديها ولاجئيها لقضاء يوم فى سيرك، وذلك فى أحدث بادرة منه تجاه الأشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع.

وقال الفاتيكان اليوم الأربعاء إن مكتب البابا المعنى بالإنفاق والأنشطة الخيرية المحلية رتب حضور 2100 شخص عرضا فى سيرك ميدرانو على مشارف روما.

وحجز الفاتيكان التذاكر للعرض الذى يقام بعد ظهر غد الخميس للفقراء والمشردين ومجموعة من السجناء وأطفال الأسر المحتاجة والمتطوعين ومقدمى الرعاية.

وقال الفاتيكان إن عيادة طبية متنقلة ستكون موجودة خارج خيمة السيرك غدا لعلاج المشكلات الصحية المعتادة للزوار.

وكان البابا أنشأ فى السنوات القليلة الماضية أماكن قرب الفاتيكان للمشردين من أجل الاستحمام وتصفيف الشعر والحلاقة. كما أتاح لهم القيام بجولة خاصة فى كنيسة سيستين واستضاف فى نوفمبر تشرين الثانى الماضى نحو سبعة آلاف منهم لتناول الطعام فى الفاتيكان.