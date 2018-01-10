video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 03:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الإكوادور تدرس اللجوء للوساطة لحل مشكلة مؤسس ويكيليكس

الأربعاء، 10 يناير 2018 01:18 ص
الإكوادور تدرس اللجوء للوساطة لحل مشكلة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس


(رويترز)
إضافة تعليق

قالت الإكوادور، إن تدرس إمكانية اللجوء للوساطة لحل الأزمة المرتبطة بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذى لجأ إلى سفارتها فى لندن منذ خمسة أعوام داعية إلى تعاون بريطانيا والمجتمع الدولى.

وكان الرئيس اليسارى السابق رفائيل كوريا الذى وصف أسانج بأنه "صحفي" قد منحه اللجوء فى عام 2012 لتفادى ترحيله إلى السويد التى تطلبه فى مزاعم اغتصاب.. لكن الحكومة الجديدة فى الإكوادور قالت إنها قلقة بشأن الوضع "المعقد" لأسانج.

ووصف الرئيس لينين مورينو أسانج بأنه "متسلل الكتروني" لكنه أكد أن بلاده لن تطرده من سفارتها فى بريطانيا.

وقالت وزيرة الخارجية ماريا فرناندا إسبينوسا فى تصريح لصحفيين أجانب اليوم الثلاثاء "نحن ندرس ونستكشف إمكانية الوساطة" مضيفة أن بلدا ثالثا أو إحدى الشخصيات قد تقود وساطة محتملة.

وأضافت قائلة: " لا يمكن التوصل إلى حل دون وساطة دولية ودون تعاون من المملكة المتحدة التى أبدت اهتماما بإيجاد حل".

كانت السويد أسقطت فى مايو أيار التحقيقات فى مزاعم الاغتصاب بحق أسانج التى دفعته للجوء إلى سفارة الإكوادور فى 2012 لكن الشرطة البريطانية قالت إنها ستلقى القبض عليه إذا غادر المبنى.

ويخشى الرجل الذى ينفى مزاعم الاغتصاب من احتمال تسليمه للولايات المتحدة لمقاضاته بشأن قيام ويكيليكس بنشر آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية فى واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات فى تاريخ الولايات المتحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير سى آى إيه: نتعامل مع تسريبات ويكيليكس باعتبارها نشاط مخابراتى معادى

اختفاء حساب مؤسس ويكيليكس على تويتر فى ظروف غامضة

الإكوادور

ويكيليكس

مؤسس ويكيليكس

جوليان أسانج



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة