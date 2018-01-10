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الأربعاء، 10 يناير 2018 10:49 م
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الأوقاف: خصومات للأئمة عند شرائهم إصدرات الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الأربعاء، 10 يناير 2018 06:31 م
الأوقاف: خصومات للأئمة عند شرائهم إصدرات الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف


كتب لؤى على
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قالت وزارة الأوقاف إنه على الأئمة الراغبين في زيارة معرض الكتاب والاستفادة بخصومات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، التمتع بخصم خاص تسجيل بياناتهم تفصيليا  لاختصاصهم بنسبة خصم خاص 50% حال بلوغ مشترياته 200 جنيه وبحد أقصى 400 جنيه وما زاد على ذلك تطبق عليه نسب الخصم المتاح للجمهور.
 
وعلى الراغبين في زيارة المعرض تسجيل بياناتهم على الرابط المرفق وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 18 / 1 /2018 م . وذلك لمراجعتهم وتوجيه المديريات إلى إعطائهم خطابا موجها لمركز البيع الخاص بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب للتمتع بالخصم الخاص ، ويسري ذلك على الشراء من جناح المجلس بالمعرض أو منافذ بيعه بالقاهرة والإسكندرية طوال فترة المعرض.
 
ويطبق ذلك على جميع أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وعلى خطباء المكافأة المعتمدين ، ويطبق ذلك لمرة واحدة في العام الواحد ،كما توجد هدايا أخرى قيمة على الشراء .
 
 

 


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