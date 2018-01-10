الأوقاف: القدس أمانة الدين والتاريخ ومخاطر تهويدها بعدد مجلة منبر الاسلام

الأوقاف: القدس أمانة الدين والتاريخ ومخاطر تهويدها بعدد مجلة منبر الاسلامالأربعاء، 10 يناير 2018 10:16 م
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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خصصت وزارة الاوقاف عددا خاصا من مجلتها منبر الإسلام المقرر نشره قريبا، عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالوزارة، لموضوع القدس أمانة الدين والتاريخ ومخاطر تهويدها خاص متميز في مجلة منبر الإسلام منتصف فبراير المقبل العدد نصف الشهري ، ويتضمن الكتاب مجموعة أبحاث نادرة لنخبة من خيرة العلماء ، والباحثين ، والمفكرين، تتناول تاريخ القدس ، ومكانتها ، وعروبتها.
كما يتضمن العدد القرارات الدولية والأممية بشأنها ، ومخاطر تهويدها ، وسيتم توزيعه على ضيوف مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يعقد أواخر فبراير المقبل تحت عنوان صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة ، و سيتم تدريسه على جميع الطلاب والدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ، كما سيتم نشره على نطاق واسع ورقيا وإلكترونيا ، حيث انتهت اللجنة المشكلة لذلك من مراجعة أبحاث الكتاب .
وتم إقراره اليوم في الاجتماع الذى عقده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بحضور أ الدكتور أحمد علي عجيبة الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والدكتور أيمن طاجن مدير عام السيرة والسنة ، والدكتور حسن خليل مدير التحرير والترجمة والنشر ، وأحمد عبد الهادي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، والدكتورة أمل حسين سيد العضو الفني لمكتب الأمين العام للمجلس .
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