الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص من معارك شمال غرب سوريا منذ ديسمبر





بيروت (أ ف ب)

نزح نحو 100 ألف شخص منذ مطلع شهر ديسمبر 2017 جراء المعارك العنيفة التى تخوضها القوات الحكومية السورية وفصائل مسلحة فى شمال غرب سوريا، وفق ما أحصت الامم المتحدة الاربعاء.

وسجلت الأمم المتحدة فى تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية "نزوح 99569 شخصا فى الفترة الممتدة بين 1 ديسمبر حتى التاسع من الشهر الحالي".

وتوجه معظم هؤلاء النازحين الى مناطق فى وسط محافظة ادلب وشمالها، بعد فرارهم من ريف إدلب الجنوبى وريفى حماة الشمالى والشمالى الشرقي.

وبدأت قوات النظام السورى بدعم روسى منذ 25 كانون الأول/ديسمبر هجوماً للسيطرة على الريف الجنوبى الشرقى لإدلب، المحافظة الوحيدة الخارجة عن سلطة دمشق وتسيطر عليها بشكل رئيسى "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً).

وجاء هذا الهجوم بعد شهرين من المعارك المتقطعة بين الطرفين فى ريفى حماة الشمالى والشمالى الشرقى المحاذيين لإدلب، ودفعت هذه المعارك وما يرافقها من غارات سورية وروسية كثيفة وقصف مدفعي، الآلاف من الاسر الى النزوح من مناطق الاشتباك ومحيطها، ما جعل الوضع فى محافظة ادلب "شديد الفوضى" بحسب التقرير.