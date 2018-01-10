الأردن وإندونيسيا يبحثان جهود محاصرة تبعات القرار الأمريكى بشأن القدس





عمان أ ش أ

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ونظيرته الأندونيسية ريتنو مارسودى، اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة لمحاصرة تبعات قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية – فى بيان اليوم – أن الصفدى أطلع وزيرة الخارجية الأندونيسية على نتائج اجتماع الوفد الوزارى العربى الذى استضافته المملكة السبت الماضى بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية تنفيذا لقرار مجلس وزراء جامعة الدول العربية فى اجتماعه الطارئ الشهر الماضى لمناقشة سبل التصدى للقرار الأمريكى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الصفدى ومارسودى أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق اعتراف دولى بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وإطلاق جهد دولى فاعل لإنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وفِى مقدمها حقه فى الحرية والدولة المستقلة على ترابه الوطني.

وشددا على استمرار التنسيق والتشاور على المستوى الثنائى وفِى إطار التعاون العربى والإسلامى ومؤسساته، كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وأكدا الحرص على تطويرها فى جميع المجالات.