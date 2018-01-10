استكمال سماع الشهود فى محاكمة 45 متهما بتفجير أبراج الضغط العالى

استكمال سماع الشهود فى محاكمة 45 متهما بتفجير أبراج الضغط العالىالأربعاء، 10 يناير 2018 12:00 ص
محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الأربعاء، سماع الشهود فى محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هروب، فى جلسة محاكمتهم فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجيرأبراج الضغط العالي".
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
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