استطلاع: واشنطن هى العدو الرقم واحد لموسكو برأى 68% من الروس





موسكو (أ ف ب)

يعتبر حوالى 68% من الروس الولايات المتحدة العدو الرئيسى لروسيا، كما جاء فى استطلاع للرأى اعده مركز ليفادا المستقل، ونشره الاربعاء، فيما بلغت العلاقات بين موسكو وواشنطن ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح هذا الاستطلاع الذى اجرى بين الاول والخامس من كانون الاول/ديسمبر، ان 66% من الذين سئلوا اراءهم يعتبرون ان "لروسيا اعداء".

ويقول 68% من هؤلاء الروس المقتنعين بأنهم مهددون، ان واشنطن هى العدو الرقم واحد لموسكو، تليها اوكرانيا (29%) ثم الاتحاد الاوروبى (14%).

ووصف 5% فقط الاسلاميين بأنهم عدو، واشار حوالى 3% الى الارهابيين، وقد اجرى الاستفتاء على عينة من 1600 شخص فى 48 منطقة روسية.

والعلاقات بين موسكو وواشنطن فى ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة بسبب النزاع فى سوريا والأزمة فى اوكرانيا، وقد تدهورت ايضا لدى فتح تحقيق فى الولايات المتحدة حول اتهامات بتدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية الاميركية فى 2016 وشبهات بتواطؤ بين الكرملين وفريق حملة دونالد ترامب.

وبعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية فى 2014، ومن ثم الحرب فى شرق اوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا.