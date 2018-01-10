video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 03:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: واشنطن هى العدو الرقم واحد لموسكو برأى 68% من الروس

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:07 م
استطلاع: واشنطن هى العدو الرقم واحد لموسكو برأى 68% من الروس فلاديمير بوتين الرئيس الروسى


موسكو (أ ف ب)
إضافة تعليق

يعتبر حوالى 68% من الروس الولايات المتحدة العدو الرئيسى لروسيا، كما جاء فى استطلاع للرأى اعده مركز ليفادا المستقل، ونشره الاربعاء، فيما بلغت العلاقات بين موسكو وواشنطن ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.

وأوضح هذا الاستطلاع الذى اجرى بين الاول والخامس من كانون الاول/ديسمبر، ان 66% من الذين سئلوا اراءهم يعتبرون ان "لروسيا اعداء".

ويقول 68% من هؤلاء الروس المقتنعين بأنهم مهددون، ان واشنطن هى العدو الرقم واحد لموسكو، تليها اوكرانيا (29%) ثم الاتحاد الاوروبى (14%).

ووصف 5% فقط الاسلاميين بأنهم عدو، واشار حوالى 3% الى الارهابيين، وقد اجرى الاستفتاء على عينة من 1600 شخص فى 48 منطقة روسية.

والعلاقات بين موسكو وواشنطن فى ادنى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة بسبب النزاع فى سوريا والأزمة فى اوكرانيا، وقد تدهورت ايضا لدى فتح تحقيق فى الولايات المتحدة حول اتهامات بتدخل روسى فى الانتخابات الرئاسية الاميركية فى 2016 وشبهات بتواطؤ بين الكرملين وفريق حملة دونالد ترامب.

وبعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية فى 2014، ومن ثم الحرب فى شرق اوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات على روسيا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفينة شحن تصطدم بسفينة حربية روسية فى بحر إيجه

استطلاع

واشنطن

موسكو

الروس



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة