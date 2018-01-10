ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاءالأربعاء، 10 يناير 2018 10:11 ص
البورصة - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.13%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.10%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06%.
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