اذكر اسم دكتور المادة وكتابها..سؤال بامتحان تجارة أسيوط





أسيوط ـ محمود عجمي

تداول عدد من طلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة أسيوط، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك" صورة لورقة امتحان مادة "إحصاء تطبيقي" تضمن سؤالين عن ذكر اسم دكتور المادة و كذلك اسم الكتاب.

وسادت حالة من الجدل والاستغراب لدي طلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة أسيوط، بسبب السؤالين اللذين اعتبروه "جديد من نوعه"؛ حيث جاء السؤال الاول عن " اسم الكتاب الذى تم من خلاله تدريس منهج الإحصاء التطبيقي"، والسؤال الثاني " اسم الدكتور الذي قام بتدريس منهج الإحصاء التطبيقي لكم".

من جانبه قال الدكتور عبدالسلام على نوير منصور، عميد كلية التجارة جامعة أسيوط، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن الورقة التي يتم تداولها عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي هي ورقة حقيقية لامتحان مادة "إحصاء تطبيقي" كان مقرر اليوم الأربعاء علي طلاب الفرقة الثالثة؛ ولكن نطمئن الطلاب أن مثل هذه الأسئلة لا يتم احتساب درجاتها ولا يتم تقييم الطلاب عليها".

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة أسيوط، لـ"اليوم السابع": إن بعض الأساتذة ترغب في وضع مثل هذه الأسئلة لقياس مدي حضور الطلاب داخل المحاضرات الجامعية ومدي اعتمادهم علي المذكرات الخارجية؛ مؤكدا إنه سيتم مناقشة دكتور مادة الإحصاء التطبيقي" عن أسباب وضع مثل هذه الأسئلة وحثه علي عدم وضع مثل هذه الأسئلة مرة أخري .