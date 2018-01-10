اختيار 37 عملا بأسيوط للمشاركة بنهائيات مسابقة "مبدعي المستقبل" بالقاهرة





أسيوط ـ محمود عجمي

أنهت لجنه تقييم أعمال مسابقة " مبدعي المستقبل " بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، تقييم الأعمال المشاركة في المسابقة المقامة بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم، في دورتها الثانية لجميع المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية في مجالات " الإلقاء الشعري – الفنون التشكيلية – القصة القصيرة – المقال ".

وضمت لجنة التقييم كل من الشاعر أحمد الشافعي رئيس نادي الأدب المركزي، و خالد عيد محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ونجاتي السيد موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمود ابو بكر منسق عام لجنة التحكيم، ورموندا نبيل محكم الفن التشكيلي، وسارة عثمان مشرف إداري، وبحضور ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط.

وقال المترجم محمد شافع مدير إدارة الخدمات الثقافية بثقافة أسيوط: نحو 1000 عمل شاركوا في مسابقة "مبدعي المستقبل" واللجنة انتهت من فحص واختيار أفضل العناصر المرشحة من محافظة أسيوط، وتصعيدها للتصفية النهائية بالقاهرة.

وأضاف " شافع"، أن اللجنة اختارت الأعمال المتميزة، وهى 20 عملاً في الفن التشكيلي، و 3 أعمال في الشعر بمعدل عمل لكل مرحله، و 7 أعمال للقصة القصيرة، و 7 أعمال للمقال.