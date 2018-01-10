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اتحاد طلاب جامعة أسيوط : ندعم الدولة في حربها ضد الإرهاب

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:03 م
اتحاد طلاب جامعة أسيوط : ندعم الدولة في حربها ضد الإرهاب محرر اليوم السابع ورئيس اتحاد طلاب جامعة اسيوط


أسيوط ـ محمود عجمي
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قال رفيق محمد رفيق، رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، أن الاتحاد يدعم مبادرة  الدولة لإقامة العديد من المشاريع القومية والتي تساهم في التنمية والاستقرار وتخدم الوطن والمواطن و تحمل رؤية مستقبلية لآمال الشباب وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وأكد رفيق محمد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن اتحاد طلاب جامعة أسيوط يدعم القيادة السياسية للدولة في محاربة الإرهاب الغاشم؛ إذ نعمل علي  محاربة الأفكار المتشددة والإرهاب فكرياً من خلال إقامة العديد من الأنشطة الطلابية في الجامعة، والتي تساهم في  بناء قيادات طلابية مستنيرة معتدلة الفكر.

وأشار رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، إننا نؤكد انه لا مكان للعمل السياسي داخل أورقة جامعة أسيوط وأننا ننأى عن العمل بالسياسة باسم طلاب الجامعة وعن دعم أي مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

 


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