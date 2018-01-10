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"اتحاد الصناعات" يواصل عقد الندوات التعريفية بقانون "تفضيل المنتج المحلى"

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:06 ص
"اتحاد الصناعات" يواصل عقد الندوات التعريفية بقانون "تفضيل المنتج المحلى" ندوة لاتحاد الصناعات


كتبت دانة الحديدى
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تنظم الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى باتحاد الصناعات، اليوم الأربعاء، ندوة للتعريف بالقانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتج الصناعى المصرى فى التعاقدات الحكومية، وذلك بمقر الاتحاد.
 
 
وتأتى تلك الندوة ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى، للتعريف ببنود القانون 5 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، حيث تهدف تلك الندوات إلى توعية مختلف القطاعات الصناعية، وتحديدا التى لديها تعامل كبير من المناقصات الحكومية، ببنود القانون.
 
 
 
 

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قانون تفضيل المنتج المحلى

لجنة تفضيل المنتج الصناعى

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