إنشاء مدرسة ثانوى بقرية القلمون فى الداخلة على مساحة 10 آلاف متر مربع





الوادى الجديد - ماهر أبو نور

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 10500 متر مربع بالمجان فى قرية القلمون التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، وذلك لإنشاء مدرسة ثانوى عليها، حيث يتم الانتهاء من إجراءات رفع المساحة وتجهيز الموقع، تمهيدا لطرح المشروع للتنفيذ على أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور سيد هلال، مدير عام الإدارة التعليمية بالداخلة، فى تصريح خاص "لليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض، وجارى الإعداد لأعمال الطرح للتنفيذ، حيث تخدم المدرسة أبناء قرى القلمون وعين القضا، وعين الرخا، فى المرحلة الثانوية العامة، ليصل عدد المدارس الثانوية على مستوى مركز الداخلة 6 مدارس، وهى المعصرة والراشدة والجديدة ومدرستين بمدينة موط، بالإضافة لفصلين ملحقين بالمرحلة الإعدادية، فى قرية الموشية والموهوب.