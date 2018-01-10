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إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:57 م
إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ جانب من الحملة


كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضي، من ضبط وإعدام 15 كيلو بسكويت، و45 علبة جبنه، 15 كجم جبنه ثلاجة، 7 كرتونه شيبسي للتغير في الخواص الطبيعية، بعدد من المحال، كما سحبت 10 عينات غذائية لتحليلها في المعمل الإقليمي بكفر الشيخ.
 
جاء ذلك، خلال حملة ترأسها الدكتور علاء شادي، مفتش أول أغذية بالإدارة الصحية، وضمت خالد غزالة، محمود فضل، الدكتور شريف السيد علي، مشرف المجازر بإدارة الحامول البيطرية، السعدني بدير، مفتش أغذية بالإدارة الصحية بالحامول، محمود حسني، مفتش تموين بإدارة تموين الحامول، محمد ، فوزي عبدالوارث، مدير إدارة البيئة.
 
كما سحبت الحملة، عينات غذائية من سيارة تتبع إحدى الشركات المنتجة للمواد الغذائية، وتم ضبط بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية وسحب عينات وإرسالها لمعامل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
 
 

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