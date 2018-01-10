إطلاق نار كثيف فى قاعدتين للجيش بثانى أكبر مدينة فى ساحل العاج

إطلاق نار كثيف فى قاعدتين للجيش بثانى أكبر مدينة فى ساحل العاجالأربعاء، 10 يناير 2018 12:04 ص
قوات الجيش الباكستانى
رويترز
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ذكر سكان ونائب فى برلمان محلى أن إطلاق نار كثيفا وقع فى قاعدتين للجيش ببواكيه، ثانى أكبر مدينة فى ساحل العاج، فى وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.
وقال ساكن بالمدينة يدعى جورج كوامى "أسمع إطلاق نار كثيفا من بنادق آلية... هناك أيضا انفجارات (ناجمة عن قذائف) من أسلحة ثقيلة".
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