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الأربعاء، 10 يناير 2018 03:18 ص
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إطلاق نار كثيف فى قاعدتين للجيش بثانى أكبر مدينة فى ساحل العاج

الأربعاء، 10 يناير 2018 12:04 ص
إطلاق نار كثيف فى قاعدتين للجيش بثانى أكبر مدينة فى ساحل العاج قوات الجيش الباكستانى


رويترز
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 ذكر سكان ونائب فى برلمان محلى أن إطلاق نار كثيفا وقع فى قاعدتين للجيش ببواكيه، ثانى أكبر مدينة فى ساحل العاج، فى وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال ساكن بالمدينة يدعى جورج كوامى "أسمع إطلاق نار كثيفا من بنادق آلية... هناك أيضا انفجارات (ناجمة عن قذائف) من أسلحة ثقيلة".

 


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قذائف

أسلحة ثقيلة

ساحل العاج



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