إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى محور الأوتوستراد

إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة أعلى محور الأوتوسترادالأربعاء، 10 يناير 2018 08:52 ص
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب شخصان إثر حادث انقلاب سيارة أعلى محور الأوتوستراد، بسبب السرعة الزائدة مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من منطقة المعادى وفى طريقه إلى مدينة حلوان، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور الأوتوستراد، بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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