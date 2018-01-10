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إسرائيل تلغى اختبار منظومة الدفاع الصاروخى "آرو 3" لفشل فى نظام الاتصال

الأربعاء، 10 يناير 2018 02:29 م
إسرائيل تلغى اختبار منظومة الدفاع الصاروخى "آرو 3" لفشل فى نظام الاتصال نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى


أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء إلغاء اختبار منظومة الدفاع الصاروخى (آرو 3) فى آخر لحظة، وذلك للمرة الثانية خلال شهر.

وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم أن إلغاء اختبار (آرو 3) التى تهدف لاعتراض الصواريخ الباليستية جاء بسبب فشل فى منظومة الاتصال.

ونشر الجيش الإسرائيلية منظومة (آرو) من أجل غطاء جوى لقواته، حيث إنها مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وكانت تل أبيب قد استلمت تلك المنظومة فى عام 2000، وأعلنت أنها باتت أول دولة فى العالم، التى يمكنها حماية نفسها من التهديدات الصاروخية الباليستية، والتى نشرتها لحماية أمنها الإقليمn.


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إسرائيل

أخبار العالم اليوم

منظومة الصواريخ

آرو 3



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