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إسرائيل تقرر إغلاق 22 ممثلية وإلغاء 140 وظيفة بالخارج لخفض ميزانية الخارجية

الأربعاء، 10 يناير 2018 09:20 ص
إسرائيل تقرر إغلاق 22 ممثلية وإلغاء 140 وظيفة بالخارج لخفض ميزانية الخارجية نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى


وكالات الأنباء
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اقترحت وزارة المالية الإسرائيلية خفض ميزانية وزارة الخارجية بإغلاق 22 ممثلية إسرائيلية فى الخارج وإلغاء 140 وظيفة .

وتشمل الخطة وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" خفضا كبيرا فى الميزانية الخارجية بقيمة 216 مليون شيكل من ميزانية وزارة الخارجية، والتى تبلغ 1.48 مليار شيكل بالتعاون مع رئيس الوزراء.

وتقترح وزارة المالية اغلاق 22 مكتبا تمثيليا (يبلغ عددها 103 مكاتب فى جميع انحاء العالم (اكثر من 20 فى المائة) وتخفيض مقر وزارة الخارجية بمقدار 140 من 686 وظيفة ( 20 فى المائة.)

ويتضمن الاقتراح إغلاق 22 بعثة تدريجيا بحلول نهاية عام 2020 - ونقل النشاط الدبلوماسى إلى بعثات أخرى، والقصد من ذلك هو تخصيص الموارد الكثيرة التى تستثمر حاليا فى عدد كبير من المكاتب التمثيلية لصالح النشاط الحكومى فى البلدان ذات الأهمية العالية.

كما تقضى الخطة وقف المساعدات لدول العالم الثالث، ووقف جميع أنشطة التواصل الاجتماعى وإلغاء جميع مهام الصحفيين وإلغاء الدعم للثقافة الإسرائيلية فى جميع أنحاء العالم، وإلغاء سفر المحاضرين .

بالإضافة إلى ذلك، ستضطر وزارة الخارجية إلى تخفيض أو إلغاء الأنشطة القنصلية التى تساعد الإسرائيليين الذين يعانون من محنة فى البلدان المقرر اغلاق الممثليات الاسرائيلية فيها. وعلاوة على ذلك، فإن التخفيضات سوف تؤدى إلى إلغاء تعاون وزارة الخارجية فى تنفيذ مشاريع مع وزارات مختلفة، مثل مكتب رئيس الوزراء ووزارة شؤون القدس ووزارة الشؤون الاستراتيجية، كما سيتم إلغاء دعم وزارة الخارجية للمبادرات الثقافية فى الخارج، كما سيتم إلغاء أنشطة وزارة الخارجية الترحيبية على الشبكات الاجتماعية مع العالم العربى والشبكات الاجتماعية، فضلا عن إلغاء سلسلة من المؤتمرات المزمع عقدها حول الإعلام والدبلوماسية الرقمية والفضاء الإلكترونى.

ويقول مسؤولون كبار فى وزارة الخارجية "إن التخفيضات الدراماتيكية ستسبب ضربة قاتلة للنشاط الدبلوماسى بأكمله الذى جلب نجاحات لإسرائيل على الساحة الدولية".


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