إزالة 109 حالة تعدى على الأراضى بملوى المنيا





المنيا حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، من إزالة 109 حالة تعدى على أرض أملاك رى وأرض زراعية بقرية نزلة تونا الجبل وقرية السواهجه، وذلك خلال حملة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المركز.

قال إبراهيم العربى رئيس مركز ملوي، فى بيان، إن الحملة أسفرت عن إزالة 58 حالة إصلاح زراعى بمساحة 19 قيراط و 8 سهم و27 حالة تعدى على الرى بمساحة 755 متر و10 حالات تعدى على الطرق بمساحة 214 متر و7 حالات على الأرض الزراعية بمساحة 6 قيراط و11 سهم و7 حالات إشغالات بمساحة 137 متر.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدى لكافة حالات التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة مؤكداً أن المجلس لا يألوا جهداً فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .