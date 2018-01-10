إخلاء سبيل "جواهرجيين" بعد اتهامهما بحيازة ذهب مدموغ بأقلام مقلدة بالجمالية





كتب أحمد إسماعيل

أمرت نيابة الجمالية بإخلاء سبيل صاحبى مصنع مجوهرات بمنطقة الجمالية، بعد اتهامهما بالاتجار فى المشغولات الذهبية المدموغة بأقلام مقلدة ومشابهة لما تستخدمه مصلحة الدمغة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها أن كلا من الجواهرجيين "جورج. ت. ف" 41 سنة، صانع مجوهرات، و"أندريا. ت. ف" 39 سنة، صانع مجوهرات، صاحبى مصنع ومعرض مجوهرات بدائرة قسم شرطة الجمالية، يتاجران فى المشغولات الذهبية المدموغة بعيار 21 بالأقلام المشابهة والمستخدمة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال التحريات، تبين صحة المعلومات، وتم التنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين واستهداف المصنع بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية من المشغولات الذهبية وزنت 7 كيلو، (حلقان، غوايش، سلاسل) مدموغة بخاتم عيار 21 غير الخاص بمصلحة الدمغة، 6.200دولار.

وبمواجهتهما، بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات التجارة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.