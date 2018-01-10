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إحالة 256 من العاملين بمستشفى الباجور للتحقيق بالمنوفية

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:15 ص
إحالة 256 من العاملين بمستشفى الباجور للتحقيق بالمنوفية جولة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية


المنوفية - محمد فتحى
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أجرت لجنة تفتيش المعايشة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية زيارة مفاجئة إلى مستشفى الباحور العام،تحت إشراف الدكتورة روفيدة سلطان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، تفقدت خلالها أقسام المستشفى الاستقبال، وصيدلية نفقة الدولة، والصيدلية الخارجية، السويتش، عمليات الطوارئ، غرفة إنعاش القلب، عيادة الرمد، عيادة الأسنان،المسالك،التعقيم،غرفة الختم،الأمصال.

وأكدت وكيل الوزارة خلال بيان لها، اليوم أنه قررت إحالة 256 من العاملين بالمستشفى للتحقيق مابين 104 حالة غياب موظف 2تمريض، 5 فنيين،77 أطباء، 84 تأخيرات.

وأضافت أنه من خلال عمل اللجنة تبين وجود عطل بجهاز Biosystem (تحليل الدم) وتم مخاطبة الشركة الوكيلة للإصلاح، كما تم تدريب على رأس العمل للممرضات لإنعاش القلبى الرئوى والقواعد العشرة لإعطاء العلاج حسب المعايير العلاجية، التسليم والتسلم والخطة التمريضية،ومعايير الآمان وسلامة المريض ووجود عطل في نظام الأتوماتيك الخاص بماتور الصرف الخاص بالمستشفى، مما يؤثر على البنية التحتية للمستشفى، وقد تم إبلاغ التخطيط والصيانة لإصلاح العطل، ووجود بعض السلبيات، والتى أمرت بمعالجتها فورا، كما فقد أمرت بتوفير3 موظفين بغرفة السويتش يعملون بالتناوب لإستقبال المكالمات التليفونية، إصلاح نافذة صيدلية نفقة الدولة المكان المخصص لتسليم الأدوية للمرضى ، و عمل صيانة سباكة وكهرباء الدور الأرضي كله ، وتنجيد الشزلونجات ويتم دهان المونتيرات ،ووجهت بتجهيز غرفة عمليات الطوارئ بما يلائم إجراءات مكافحة العدوى والجودة ونقل العاملين بنفقة الدولة بمكان واحد لتسهيل الخدمة للمرضى.

كما تبين وجود نشع بالحوائط خاصة عيادة الرمد فقررت بحث مشكلة الصرف بالمستشفى

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أن اللجنة مستمرة بعملها بمستشفى الباجور، حتى تنتهي جميع السلبيات ويتحقق هدف اللجنة، وو تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، والمتابعة وإزالة المعوقات وحل المشكلات والتدريب على رأس العمل .


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