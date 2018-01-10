إحالة رئيس أركان الجيش الصينى السابق للمحاكمة للاشتباه فى تلقيه رشوة

إحالة رئيس أركان الجيش الصينى السابق للمحاكمة للاشتباه فى تلقيه رشوةالأربعاء، 10 يناير 2018 01:10 ص
الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ
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أُحِيل رئيس هيئة الأركان المشتركة لجيش التحرير الصينى السابق فانج فينجوى إلى المحاكمة العسكرية اليوم الثلاثاء، إثر الاشتباه فى تلقيه رشوة، وذلك ضمن حملة الرئيس الصينى شى جين بينج المناوئة للفساد داخل القوات المسلحة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن هذا المسؤول السابق هو الأحدث فى قائمة المسئولين الكبار بعد انتحار زميله فى اللجنة المركزية العسكرية بالقوات المسلحة الصينية جين زانج يانج، عقب توجيه تهم مماثلة له شهر نوفمبر الماضي.
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