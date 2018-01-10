إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل أمين شرطة بالغربية للمفتى والحكم على 3 آخرين 6 مارس

الغربية – عادل ضرة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الاولى، برئاسة المستشار جمال عقرب وعضوية المستشارين سامى بريك وايمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، بإحالة أوراق المتهم "محمد فايز عبد اللطيف" 26 سنة سائق توك توك، ضمن أفراد تشكيل عصابى لفضيلة المفتى وتأجيل الحكم على كل من سعيد سلوم، محمود سامى شحاته، علاء كريم يوسف لجلسة 6 مارس للحكم لقتلهم أمين شرطة فى تبادل لإطلاق النار بعد الاشتباه فيهم داخل سيارة ملاكى، خلال تمشيط الطريق بالسنطة، فى القضية رقم 4543/2015 والمقيدة برقم 13 كلى غرب طنطا.

ترجع الواقعة، لعام 2015 بتلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية، أنذاك اخطارا من العميد حسين غنيم وكيل ادارة البحث الجنائى بالسنطة وزفتى، يفيد أثناء قيام قوة أمنية بتمشيط طريق زفتى السنطة حدث تبادل لإطلاق النار مع أفراد تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالاكراه، مما أسفر عن إصابة رقيب الشرطة "عامر عبد المنعم" من قوة مباحث زفتى بطلق نارى بالكتف الأيمن، و "فؤاد أ" 19 سنة، عاطل مصاب بطلق نارى بالساق.

كما تم ضبط "محمد ف" 26 سنة، سائق توك توك سبق اتهامة فى 8 قضايا وبحوزتة بندقية الية و2 خزينة و19 طلقة نارية من ذات العيار، و4 طلقات خرطوش، وبفحص البندقية وبمضاهاتها بالاظرف الفارغة المرفوعة من مسرح الجريمة، تبين مطابقتها للسلاح المستخدم فى قتل أمين الشرطة جلال سليمان من قوة مركز السنطة، بالاشتراك مع باقى المتهمين، وتم إحالتهم لمحكمة جنايات طنطا، وتداولت القضية، وأصدرت اليوم قرارها المتقدم، وحددت جلسة 6مارس القادم للنطق بالحكم.