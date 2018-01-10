أهم 10 بوستات.. السيسى يستقبل أسئلة المواطنين وتفاعل كبير على مواقع التواصل





كتب آسر أحمد

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.

1/ استمرار حملة سأدعم سياحة مصر.. ومغردون:رحلتنا القادمة لشرم الشيخ



كورنيش ماسبيرو

2/ أحمد سعد يتسعد لفورمة الساحل من فصل الشتاء وينشر صورته من داخل الجيم



أحمد سعد يتسعد لفورمة الساحل من فصل الشتاء وينشر صورته من داخل الجيم

3/ قطريليكس تفضح نظام الحمدين المتورط فى الوقيعة بين الإمارات وتونس

4/ موزة بطلة قطر فى GOT.. رواد تويتر يمنحون أم تميم دورا بأشهر مسلسلات العالم

5/ زوج الفنانة شيماء ويزو ينشر صورته مع شبيه عبر انستجرام



زوج الفنانة شيماء ويزو ينشر صورته مع شبيه عبر انستجرام

6/ عبير صبرى مع أحلام وإلهام شاهين فى منزل بوسى شلبى



عبير صبرى مع احلام والهام شاهين فى منزل بوسى شلبى

7/ "فاروق جعفر" ملك النص الزملكاوى أيام الشقاوة



فاروق جعفر

8/ محمد بركات ينشر سيلفي مع عائلته عبر انستجرام



محمد بركات مع عائلته

9/ أول طريق مخصص للدراجات فى مصر يلقى إعجاب رواد التواصل الاجتماعى



إعجاب بافتتاح اول طريق طويل للدراجات فى مصر

10/ الرئيس السيسي يستقبل أسئلة المواطنين عن فترة رئاسته الأولى من 10 حتى 15 يناير