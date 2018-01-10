أهم 10 بوستات.. السيسى يستقبل أسئلة المواطنين وتفاعل كبير على مواقع التواصل

أهم 10 بوستات.. السيسى يستقبل أسئلة المواطنين وتفاعل كبير على مواقع التواصلالأربعاء، 10 يناير 2018 07:00 م
كتب آسر أحمد
تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأربعاء، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.
1/ استمرار حملة سأدعم سياحة مصر.. ومغردون:رحلتنا القادمة لشرم الشيخ
#سأدعم_سياحة_مصر #القاهرة إطلالة فندق هيلتون رمسيس pic.twitter.com/bD9ePJ9ur9— إبراهيم بهزاد (@ibahzad) January 10, 2018
كورنيش ماسبيرو
2/ أحمد سعد يتسعد لفورمة الساحل من فصل الشتاء وينشر صورته من داخل الجيم
أحمد سعد يتسعد لفورمة الساحل من فصل الشتاء وينشر صورته من داخل الجيم
3/ قطريليكس تفضح نظام الحمدين المتورط فى الوقيعة بين الإمارات وتونس
فتنة #قطر اليائسة للإيقاع بين #الإمارات و #تونس.. موقع شهير لتتبع #الطيران يفضح زيارة سرية لـ #تميم قبل يوم واحد من القرار التونسي بوقف الرحلات إلى #أبوظبي قبل إعلان استئنافها بين البلدين 4 يناير الماضي.#قطريليكس#كفى_يا_قطر#قطر_تغدر_بالعرب#تميم_حبيس_المقاطعة pic.twitter.com/1EcLRBio2b— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) January 10, 2018
4/ موزة بطلة قطر فى GOT.. رواد تويتر يمنحون أم تميم دورا بأشهر مسلسلات العالم
#موزة بطلة النسخة القطرية من #GameOfThrones .. هكذا تحرك الأفعى الخبيثة #موزة_بنت_ناصر أمراء #الدوحة على رقعة شطرنج #الحمدين#قطريليكس#كفى_يا_قطر#قطر_تنتحر#الدوحة_المفضوحة#قطر_عراب_الفوضى pic.twitter.com/hyHFNudtvM— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) January 10, 2018
5/ زوج الفنانة شيماء ويزو ينشر صورته مع شبيه عبر انستجرام
زوج الفنانة شيماء ويزو ينشر صورته مع شبيه عبر انستجرام
6/ عبير صبرى مع أحلام وإلهام شاهين فى منزل بوسى شلبى
عبير صبرى مع احلام والهام شاهين فى منزل بوسى شلبى
7/ "فاروق جعفر" ملك النص الزملكاوى أيام الشقاوة
فاروق جعفر
8/ محمد بركات ينشر سيلفي مع عائلته عبر انستجرام
محمد بركات مع عائلته
9/ أول طريق مخصص للدراجات فى مصر يلقى إعجاب رواد التواصل الاجتماعى
إعجاب بافتتاح اول طريق طويل للدراجات فى مصر
10/ الرئيس السيسي يستقبل أسئلة المواطنين عن فترة رئاسته الأولى من 10 حتى 15 يناير
السيسي يستقبل أسئلة المواطنين عن فترة رئاسته الأولى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة