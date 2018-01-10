أهالى أبو كبير بالشرقية يوثقون 247 توكيلا لتأييد السيسى لفترة رئاسية ثانية

أهالى أبو كبير بالشرقية يوثقون 247 توكيلا لتأييد السيسى لفترة رئاسية ثانيةالأربعاء، 10 يناير 2018 07:50 م
أهالى أبو كبير بالشرقية يوثقون 247 توكيلا لتأييد السيسي
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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أكد أحمد أبو زيد، منسق جمعية من أجل مصر بمركز أبو كبير، أن أهالى المركز وثّقوا 247 توكيلا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.
وتجمع العشرات من الرجال والسيدات بمصلحة الشهر العقارى بمركز أبو كبير فى الشرقية، لتوثيق توكيلات لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.
وبلغ عدد التوكيلات التى حررها المواطنون، فى مكتب الشهر العقارى بالمركز، 247 توكيلا، فيما شدد الأهالى على ثقتهم الكاملة فى الرئيس السيسى، ورغبتهم فى تأييده المطلق لفترة رئاسة ثانية بانتخابات الرئاسة المقبلة.
جانب من التوكيلات
الواطنون يحررون التوكيلات
سيدة تحرر توكيل
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