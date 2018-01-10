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أنور قرقاش: إنكار قطر لدعم الإرهاب تكتيك إعلامي لـ"الإستهلاك الخليجي"

الأربعاء، 10 يناير 2018 11:35 م
أنور قرقاش: إنكار قطر لدعم الإرهاب تكتيك إعلامي لـ"الإستهلاك الخليجي" انور قرقاش


كتبت نورهان حسن
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قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى دولة الإمارات، أننا نسعى إلى تجاوز ملف قطر بعد أن إختارت أزمتها وعزلتها ولكن لا بد من تصحيح، حرض القرضاوي على إستهداف الإمارات من على الأراضي القطرية، وكان تحريضه جزء من أزمة 2014 للعلم.

وأضاف "قرقاش" عبر سلسة تغريدات كتبها عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أما حجة غياب الدليل فلعل الغشاوة هي التي تغطي الرؤية، إنكار دعم قطر للتطرف والإرهاب تكتيك إعلامي، وقوائم الدول الأربع بالأفراد والجماعات تقر به قطر أمام الأمريكان و تنكره للإستهلاك الخليجي.

وتابع: "والإرتباك في الخطاب والسياسة مستمر فأحيانا المشكلة هي الغيرة الجماعية من قطر وأحيانا هي صيانة السيادة و أحيانا هي دعم قطر للديموقراطية (المفقودة محليا) وأحيانا هو دعمها للربيع العربي وأحيانا هي الإمارات المحرضة".

وأضاف: "تعودنا علي ازدواجية الخطاب السياسي القطري، فهي التي استضافت القاعدة التي قصفت العراق و المحطة التي حرضت ضده، وهي التي دعمت حماس وطبعت بحرارة مع اسرائيل، وهي التي تواصلت مع السعودية و تآمرت على الملك عبدالله"

وأوضح أن: " الحل السياسي دعت له الدول الأربع بمطالب واضحة كإطار للتفاوض، لا يمكن حل أزمة قطر دون تغيير توجهها الداعم للتطرف و الإرهاب و المتآمر على جيرانه ودوّل المنطقة".

 

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انور قرقاش

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