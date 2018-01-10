أمريكا تدعو إلى الإفراج الفورى عن ناشط حقوقى شيشانى





واشنطن (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها قلقة من التقارير الواردة عن اعتقال الناشط فى مجال حقوق الإنسان أيوب تيتييف فى جمهورية الشيشان الروسية، وحثت السلطات على الإفراج عنه فورا والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل دون مضايقات.

وألقت الشرطة أمس الثلاثاء القبض على تيتييف الذى يدير مكتب مركز ميموريـال لحقوق الإنسان فى الشيشان، وقالت إنها عثرت على مادة فى سيارته رائحتها كالماريجوانا وهو ما قال ناشطون حقوقيون آخرون إنه عملية تلفيق على ما يبدو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى بيان "بالنظر إلى المخاوف المبررة بشأن سوء المعاملة المحتملة للسيد تيتييف فى الاحتجاز فإننا نحث السلطات الاتحادية الروسية على ضمان احترام حقوقه وفقا للدستور الروسى والتزامات روسيا فى مجال حقوق الإنسان".