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الأربعاء، 10 يناير 2018 03:36 م
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ألمانيا تقدم أكثر من 1.75 مليار يورو فى 2017 لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية

الأربعاء، 10 يناير 2018 01:10 م
ألمانيا تقدم أكثر من 1.75 مليار يورو فى 2017 لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية ميركل


(أ ش أ)
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قدمت الحكومة الألمانية أكثر من 1.75 مليار يورو فى عام 2017 لدعم عمليات الإغاثة الإنسانية فى جميع أنحاء العالم وهو يعد الأكثر من أى وقت مضى.

وذكر بيان للمركز الألمانى للإعلام بالقاهرة اليوم أن الحكومة الألمانية قدمت فى عام 2017 نحو 720 مليون يورو لسوريا، والتى خصصت للمعونة الإنسانية، وعملت كمنسق مشارك فى مؤتمر بروكسل للمانحين لتحفيز مانحين آخرين للمساهمة وهذا يجعل ألمانيا ثانى أكبر مانح فى مجال الإغاثة الإنسانية فى المنطقة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد البيان بأن برلين أسهمت أيضا إسهاماً مهماً فى مكافحة حالة الطوارئ المأساوية حيث تمت الموافقة مؤخرا على إنفاق مبلغ 40 مليون يورو أخرى على برامج المعونة الإنسانية التى تقدمها الأمم المتحدة فى اليمن..مشيرا إلى أن إجمالى المساهمات الألمانية تبلغ 165 مليون يورو التى استخدمت لمشروعات المساعدات الإنسانية فى اليمن.

وأضاف البيان" إن الخارجية الألمانية وفرت 11.5 مليون يورو لإزالة الألغام والفخاخ المتفجرة المتبقية فى مناطق الصراع حول الموصل، التى لا يمكن بدونها ضمان العودة الآمنة للمشردين، وتعد ألمانيا ثانى أكبر مانح إنسانى فى العراق، حيث دعمت وزارة الخارجية الألمانية فى السنوات الثلاث الماضية شعب العراق بأكثر من 500 مليون يورو.

ونوه البيان بأن وزير الخارجية الألمانية زيجمار جابريل ركز فى (نداء برلين الإنسانى) فى أبريل الماضى على المجاعة فى نيجيريا وجنوب السودان والقرن الأفريقى، وكذا فى اليمن حيث أكد على التزام ألمانيا الشامل فى هذا الخصوص..مشيرا إلى أن برلين خصصت إجمالاً أكثر من 430 مليون يورو للمساعدات الإنسانية فى القارة الأفريقية فى العام 2017.


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