أسعار النفط اليوم الأربعاء 10-1-2018 برنت يسجل 69.10 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

صعدت أسعار النفط الخام اليوم الأربعاء 10-1-2018، حيث زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت إلى نحو 69.10 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 63.42 دولار للبرميل.

أعلى أسعار لبرنت منذ مايو 2015



وكان خام القياس العالمى مزيج برنت قد لامس خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مستوى 69.29 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015، فيما سجل الخام الأمريكى أعلى مستوى منذ عام 2014 يوم الأربعاء بدعم من استمرار تخفيضات الإنتاج التى تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) .

وتدعم قوة الطلب على النفط بالإضافة إلى اتفاق خفض الغنتاج الأسعار العالمية، وهو ما قد يدفع الأسواق لأن تشهد نموا محموما فى الأسعار.وعززت قوة الأسواق العالمية عموما، بما فى ذلك أسواق الأسهم، الاستثمار فى العقود الآجلة للنفط.

أوبك "غير متحمسة" لارتفاع سعر النفط



فيما نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم الثلاثاء إن أعضاء أوبك غير متحمسين لزيادة أسعار الخام نظرا لبواعث القلق المتعلقة بإنتاج النفط الصخرى.وقال زنغنه إن ارتفاع أسعار خام برنت لتتجاوز 60 دولارا للبرميل فى الأيام الأخيرة يرجع إلى تخفيضات المعروض والطقس البارد.وقال ”نحن فى الشتاء وهو موسم ترتفع فيه الأسعار مع زيادة الطلب على المنتجات البترولية.“