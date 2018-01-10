"أردوغان الديكتاتور".. تركيا تعتقل 48 ألف شخص خلال 2017





أ ش أ

أعلن وزير الداخلية التركى سليمان سويلو أن قوات الأمن اعتقلت 48 ألفا و300 شخص العام الماضى للاشتباه فى علاقتهم بحركة (فيتو) التابعة للمعارض فتح الله جولن.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية لسويلو قوله إن "هذه الأرقام لا تعكس بما فيه الكفاية خطورة هذه القضية".



واتهم النظام التركى، أنصار جولن (المقيم فى الولايات المتحدة) بالوقوف خلف محاولة انقلاب وقعت فى 16 يوليو 2016، وهو الاتهام الذى نفاه جولن.