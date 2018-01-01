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8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب خلال 2017.. و1.4 مليار للعرب

الإثنين، 01 يناير 2018 05:59 م
8.6 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب خلال 2017.. و1.4 مليار للعرب البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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سجل الأجانب  - من غير العرب -  صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 8637.98 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1442.48 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 
وخلال تعاملات شهر ديسمبر الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 90.05 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 436.40 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.90%، والعرب على 12.11% خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 38.36% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.64%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 422.17 مليون جنيه خلال الشهر الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
 

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