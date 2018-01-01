76.3 مليار جنيه ارتفاعا فى رأس المال السوقى للبورصة خلال الربع الأخير من 2017





كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 76.3 مليار جنيه خلال جلسات الربع الأخير من عام 2017 ليغلق عند مستوى 824.918 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 10.2% عن الربع السابق.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 360.644 مليار جنيه إلى 403.053 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2017، بنسبة زيادة 11.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 207.464 مليار جنيه إلى 222.243 مليار جنيه بنسبة زيادة 7.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقا من 568.107 مليار جنيه إلى 625.296 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.1%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 4036 مليون جنيه خلال شهر الربع الأخير لعام 2017، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 3861 ألف سند تقريبا.

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 8.14% ليغلق عند مستوى 15019 نقطة خلال الربع الأخير من العام الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 7% ليغلق عند مستوى 828 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 14.38% مغلقاً عند مستوى 1972 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 15.91% مغلقًا عند مستوى 14733 نقطة.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 90 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 21184 مليون ورقة منفذة على 2015 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 57.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 19132 مليون ورقة منفذة على 1485 ألف عملية خلال الربع السابق.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 159.8 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 161.4 مليون ورقة منفذة على 21753 عملية خلال الربع الأخير من العام الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 95.11% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 4.89%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الربع سنوى للبورصة المصرية.