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الإثنين، 01 يناير 2018 04:01 م
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7 إصدرات لدار الإفتاء تضم كل الفتاوى والردود على "داعش".. تعرف عليها

الإثنين، 01 يناير 2018 02:04 م
7 إصدرات لدار الإفتاء تضم كل الفتاوى والردود على "داعش".. تعرف عليها دار الإفتاء المصرية - أرشيفية


كتب لؤى على
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أصدرت دار الإفتاء المصرية عددا من الإصدارات والمطبوعات لخدمة المسلمين وطلاب العلم، تتضمن كل الفتاوى والردود القاطعة بشأن التطرف الدينى والإرهاب، وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أبرز هذه الإصدارات فى 7 نقاط.

1- أرشيف يضم الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها وحتى اليوم، وتضم أكثر من 100 ألف فتوى.

2- مجلة الدار، تتولى الإشراف على تلقى الأبحاث العلمية المتقدمة للنشر فى مجلة دار الإفتاء الدورية وعرضها وفق سير العمل.

3- كتب وموسوعات، إذ أصدرت الدار كتاب "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية"، ليكون مساهمة فى بيان الأحكام الشرعيَّة فى عدة قضايا تمس جوانب شتى للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين.

4- موسوعة "دليل المسلمين إلى تفنيد أفكار المتطرفين" فى مجلدين، للرد بشكل مفصل وواسع على كل الفتاوى الشاذة التى تم رصدها، سواء من خلال مرصد الإفتاء أو من خلال الصفحات المتخصصة على شبكة الإنترنت.

5-  "Insight" وهى مجلة إلكترونية أطلقتها الدار باللغة الإنجليزية، للرد على مجلة "دابق" التى يصدرها تنظيم داعش الإرهابى.

6- موسوعة العلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية بعنوان "mapping sharia studies"، وتضم مقدمات للعلوم الإسلامية تهم الدارسين والعاملين فى المجال.

7- مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، وهى مجلة فصلية علمية مُحكّمة، تصدر كل ثلاثة أشهر، ومختصة بنشر البحوث العلمية من مختلف دول العالم. 


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