400 فصل تستقبل 5955 شخصاً باليوم الأول لحملة محو الأمية فى كفرالشيخ





كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، عن اطلاق الحملة القومية لمحو الأمية بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الاثنين الأول من يناير 2018، لافتاً انه تم تشغيل 400 فصل محو أمية وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات حتى اليوم بالمراكز والمدن، لإستيعاب 5955 شخص، وذلك عن اليوم الاثنين فقط، وسيتم إضافة فصول آخرى للمشروع يومياً، والتي تضمنت 31 فصل بمركز ومدينة كفرالشيخ بـ 465 دارس، و 46 فصل بمركز ومدينة سيدى سالم لـ 690 دارس، 41 فصل لـ 615 دارس بالرياض، 24 فصل لـ 360 دارس بقلين، 7 فصول لـ 100 دارس ببيلا، 80 فصل لـ 1180 دارس بالحامول، 4 فصول لـ 60 دارس ببلطيم، 51 فصل لـ 760 دارس بدسوق، 84 فصل لـ 1250 دارس بفوة، 9 فصول لـ 135 دارس بمطوبس، 23 فصل لـ 340 دارس بسيدى غازى، حتى الآن وجارى تحديث البيانات بما يتم فتحة من فصول إضافية بخلاف هذه الاعداد لاستيعاب المزيد من الدارسين ، وذلك طبقاً لإحصائية صباح اليوم الاثنين، لإعلان محافظة كفرالشيخ خالية من الأمية بنهاية عام 2018م.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم اطلاق حملة كبرى لمواجهة الأمية بجميع قرى نجوع ومدن المحافظة بمشاركة المجتمع المدني والجامعة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والشباب ، تحت شعار " كفر الشيخ بلا أمية في عام 2018".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تبدأ الحملة من 1 يناير 2018 وتنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتستهدف محو الأمية في العزب والقرى والمدن وذلك من خلال فريق عمل من الشباب معد إعدادًا جيدًا لتنفيذ البرنامج على أن يتم تقييم البرنامج كل ثلاثة أشهر لتلافي السلبيات مع تقديم مكافآت وحوافز للمعلمين في الحملة، وذلك بمدارس التربية والتعليم والتعليم المجتمعي.