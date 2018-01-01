3 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر

3 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال شهر ديسمبرالإثنين، 01 يناير 2018 01:12 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 15019 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 828 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 6.46% مغلقاً عند مستوى 1972 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.61% مغلقًا عند مستوى 14733 نقطة.
إضافة تعليق
تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم
لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة