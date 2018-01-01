3 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر





كتب هانى الحوتى

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 15019 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 828 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 6.46% مغلقاً عند مستوى 1972 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.61% مغلقًا عند مستوى 14733 نقطة.