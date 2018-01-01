video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

3 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر

الإثنين، 01 يناير 2018 01:12 م
3 % ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 3% ليغلق عند مستوى 15019 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.05% ليغلق عند مستوى 828 نقطة.
 
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 6.46% مغلقاً عند مستوى 1972 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.61% مغلقًا عند مستوى 14733 نقطة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

السيسي يمنح أوسمة الرياضة للأبطال الرياضيين ويشيد بإنجازاتهم (صور)

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

تحت شعار "سقوط خامنئى".. مراكز الشرطة وقواعد الحرس الثورى فى مرمى نيران ثورة الفقراء بإيران.. سقوط 12 قتيلا فى 5 أيام احتجاجات.. "الباسيج" يتدخل لإنقاذ النظام بـ"حملة اعتقالات".. وإعلام قطر يواصل التعتيم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

جنح النزهة تخفف حبس شيما مطربة "عندى ظروف" من سنتين لسنة واحدة

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

الأهلى يطلب ضم حسين الشحات مجاناً من المقاصة.. اعرف السبب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة