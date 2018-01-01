ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع العاهل الأردنى سبل تعزيز العلاقات الثنائية

ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع العاهل الأردنى سبل تعزيز العلاقات الثنائيةالإثنين، 01 يناير 2018 08:13 م
محمد بن زايد
أبوظبى (أ ش أ)
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بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فى اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضا - خلال الاتصال - عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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