video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وفاة سيدة خلال عملية ولادة قيصرية بالدقهلية وزوجها يتهم طبيبة بالإهمال

الإثنين، 01 يناير 2018 02:03 م
وفاة سيدة خلال عملية ولادة قيصرية بالدقهلية وزوجها يتهم طبيبة بالإهمال اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية


الدقهلية ـ محمد حيزة
إضافة تعليق

توفيت سيدة، أثناء إجرائها عملية ولادة بقرية ميت غمر بمحافظة الدقهلية، واتهم زوجها الطبيبة الخاصة بها بالإهمال الطبي، الذي أدى لوفاة السيدة.

 تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا بوبور بلاغ لمركز شرطة ميت غمر،  من  السعيد ح   م  49 سنة، عامل ومقيم قرية " كوم النور " دائرة المركز، بوفاة زوجته    39 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية حال إجراء عملية ولادة لها بعيادة خاصة ملك طبيبة   بقرية البوها، دائرة المركز، وإتهمها بالإهمال الطبى مما تسبب عنه وفاة زوجته.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب ويُرجح عدم وجود شبهة جنائية، تم إخطار نقابة الأطباء بالدقهلية

  تحرر عن ذلك المحضر رقم 13816/2017 إدارى المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن، توصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية " وسُلمت الجثة لذويها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز دكرنس بالدقهلية

الدقهليه

المنصوره

محافظه الدقهليه

اخبار الدقهليه

اخبار المنصوره

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة