وزير خارجية باكستان: بلادنا ترفض المساعدات الأمريكية





إسلام آباد (أ ش أ)

أكد خواجه آصف وزير خارجية باكستان اليوم أن بلاده ترفض المساعدات الأمريكية ، وذلك ردا على انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لباكستان.

وأضاف آصف - فى مقابلة حصرية أجراها مع قناة "جيو الباكستانية ـ " إن الولايات المتحدة تكيل الاتهامات لباكستان بسبب اخفاقها فى أفغانستان وشعور ترامب شخصيا بخيبة الأمل إزاء هزيمة بلاده هناك".

وتابع " لا نريد المساعدات الأمريكية، ويمكن لترامب أن يرجع لإدارته بشأن أسباب تقديم هذه المساعدات ، فباكستان قدمت خدمات فعلية للولايات المتحدة باستخدام طرقها البرية والبحرية والحديدية".

وحول الوجود العسكرى الأمريكى فى أفغانستان، أكد وزير الخارجية الباكستانى أن المفاوضات السلمية تمثل الحل الوحيد للأوضاع فى أفغانستان ، وإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتفاوض مع طالبان".

وحذر آصف أيضا من أن بلاده سوف تدافع عن سيادتها فى حالة قيام الولايات المتحدة بتنفيذ غارات بطائرات بدون طيار على أراضيها، مؤكدا أن سياسة بلاده الخارجية تركز على حماية مصالحها القومية.

وكان ترامب إتهم باكستان مجددا بايواء الارهابيين الذين تقاتلهم الولايات المتحدة فى أفغانستان ، مشيرا الى أن بلاده تقدم المساعدات الى باكستان ولا تتلقى منها فى المقابل سوى "الأكاذيب والخداع ".