وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد





كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم التعاقد مع الصيدليات الحرة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد، مضيفا أن لهيئة التأمين الصحى الحق فى إنشاء صيدليات خاصة بها لصرف الدواء للمنتفعين.

وقال وزير الصحة والسكان فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن قانون التامين الصحى يستهدف المواطن وتوفير علاجه، وليس قانون للربح وللبحث عن مكاسب مادية.

وأضاف وزير الصحة أن القانون سيتم البدء فى تطبيق فى مصر بمحافظة بورسعيد أول يوليو المقبل.