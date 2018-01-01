وزير التنمية المحلية: نعمل على بناء وتطوير الحرف والصناعات اليدوية بقنا





قنا- وائل محمد

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على بناء وتطوير الحرف والصناعات اليدوية في محافظة قنا، ومن أبرزها الصناعات اليدوية فى قرى نقادة وباقى أنحاء المحافظة.



وتابع، إن تلك الصناعات اليدوية التقليدية، سوف تخلق سوق سياحى وستعطى استثمارا مهما للمحافظة، فضلا عن خلق الآلاف من فرص العمل، موضحا إن من أبرز الحرف التى يتم تنميتها صناعات الفخار والفركة فى المحافظة إلى حانب عدد من الحرف والصناعات الأخرى.



