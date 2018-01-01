وزير التنمية المحلية:"مش هنسيب الصعيد غير لما نطلع أحسن حاجة فيه والحكومة تدعمه"الإثنين، 01 يناير 2018 04:17 م
وزير التنمية المحلية
قنا- وائل محمد
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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعمل بجدية فى ملف تنمية الصعيد، والحكومة تعطى اهتماما كبيرا، وقرض البنك الدولى خصص من ميزانية القرض حتى يشعر أهالى الصعيد أن الحكومة جادة فى هذا الملف.
وأضاف الوزير :" مش هنسيب الصعيد غير لما نطلع أحسن حاجة فيه والحكومة بتدعمه، والرئيس شدد على أن تكون خطط التنمية بتوصيل المرافق وفتح أفاق جديدة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب بمحافظتى قنا وسوهاج".
وأكد أن زيارته من أجل مناقشة خطة الإصلاح والتنمية فى قنا خلال الفترة المقبلة، فضلا عن مناقشة كيفية اسثمار قرض البنك الدولى فى أنحاء المحافظة.
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