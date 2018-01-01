وزير التنمية المحلية لنائب أبوتشت وفرشوط بقنا: الدائرة خدت أكثر من حقها





قنا- وائل محمد

انسحب اللواء عصام بركات- عضو مجلس النواب عن دائرة أبوتشت و فرشوط، من اجتماع وزير التنمية المحلية بالقاعة الزجاجية على كورنيش النيل بقنا، اعتراضًا على عدم ادراج مركزى أبوتشت و فرشوط ضمن برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر.



وقال النائب خلال الإجتماع بأن عدم ادراج المركزين ضمن خطة التنمية بمحافظة قنا تعد سبة كبيرة، مستنكرًا تجاهل ذكر المركزين تمامًا من خطة وحسابات المحافظة، فرد الوزير أبوتشت خدت أكثر من حقها.



وقام عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بتهدئة النائب وإعادته إلى قاعة الاجتماعات مرة أخرى.

